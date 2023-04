Brianza, boschi da Far west Tentato omicidio fra bande Arrestato uno spacciatore

In tre contro uno, armati di fucile con il colpo in canna, pronti a tutto, anche a un inseguimento e ad aprire il fuoco in strada, pur di regolare i conti del controllo sul mercato della droga nei boschi dello spaccio della Brianza. Sono stati identificati i tre che la sera di domenica dello scorso 19 febbraio, sulla Briantea Como–Lecco a Bulciago hanno sparato ad un marocchino di 28 anni in fuga sulla sua Yaris, che poi, dopo essere stato ferito quasi a morte, ha innescato un incidente in cui sono rimasti coinvolti anche marito e moglie di 39 e 35 anni, che viaggiavano su un’altra Yaris, la cui unica colpa è stata quella di trovarsi sulla sua traiettoria. Uno è Giovanni Giuseppe Mercuri, 30 anni di Costa Masnaga, arrestato ieri all’alba dai carabinieri del Nucleo investigativo di Lecco. È ritenuto la "mano militare", spiega il colonnello Alessio Carparelli, comandante provinciale dell’Arma lecchese. Si proclama innocente, ma due colpi li aveva già sparati il pomeriggio di Ferragosto 2017 con un fucile a canne mozze caricato a pallettoni, ferendo al volto e alle gambe una bambina di 6 anni, figlia degli amici che lo avevano invitato alla grigliata.Gli altri sono due nordafricani al momento latitanti. I tre – chi non si sa - hanno esploso almeno un colpo per fermare il 28enne. Sono accusati di tentato omicidio in concorso e porto abusivo di armi da fuoco. Chi ha premuto il grilletto ha mirato per uccidere: il proiettile, sparato durante un inseguimento a forte velocità, ha infranto il finestrino dell’utilitaria, trapassato il poggiatesta e perforato il collo del 28enne.

"Sono state indagini difficili, partite dal nulla – svela il procuratore di Lecco, Ezio Domenico Basso -. Sembrava un incidente, il 28enne ferito non poteva parlare e gli elementi erano molto vaghi". Alcuni passanti hanno tuttavia fornito almeno un indizio sulla vecchia station wagon scura su cui viaggiavano i 3 scappati dopo la sparatoria da film. Il resto sono state indagini vecchia maniera: visione delle immagini delle telecamere, verifica delle targhe, incrocio dei tabulati telefonici, fonti confidenziali... "Abbiamo ricostruito un quadro gravemente indiziario", prosegue il procuratore. Il 30enne in manette oggi verrà interrogato. Gli altri 2 sono ricercati. Non si esclude il coinvolgimento di altri o che si possa risalire a personaggi con uno spessore criminale più elevato, per questo vige il riserbo. "Un episodio grave – conferma il comandante Carparelli – che testimonia la conflittualità e la contrapposizione nel controllo dei boschi della droga". Per fortuna la guerra della droga questa volta non ha causato morti. Daniele De Salvo