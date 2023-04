Bomba d’amianto da disinnescare Si profila un rinvio

Il conto alla rovescia per far brillare e bonificare la bomba ecologica che rischia di esplodere nel cuore di Casatenovo è stato annullato. I soci dell’Immobiliare Casatenovo – che con i colleghi della Davero, unici ad aver rispettato al momento i patti, e della Ferrarini sono i proprietari degli ex stabilimenti della Vismara e della farmaceutica Vister da radere al suolo per diventare il nuovo centro storico del paese – hanno presentato ricorso ai giudici del Tar della Lombardia. Chiedono di annullare la decisione con cui i componenti del Collegio di vigilanza hanno decretato la fine dell’Accordo di programma sottoscritto nel 2007 per la riqualificazione dell’intera area, un piano a cui a distanza di 15 anni non è stato dato ancora seguito.

"Si chiude l’Accordo di programma", aveva annunciato esattamente due mesi fa il sindaco Filippo Galbiati. Il ricorso è stato presentato dall’avvocato Vincenzo Latorraca di Como su mandato di Giovanni Casiraghi, il legale rappresentante pro tempore dell’Immobiliare Casatenovo. Se accolto, i proprietari del comparto non dovranno bonificare dall’amianto i vecchi impianti dismessi come invece imposto con un’ordinanza dal sindaco. Il contenzioso rischia di allontanare ulteriormente il traguardo della costruzione del nuovo centro di Casatenovo al posto dei ruderi delle vecchie fabbriche. In ballo ci sono 123mila metri cubi di nuove case e 70mila di insediamenti commerciali e pubblici. Soprattutto però c’è di mezzo la salute di quanti abitano in zona, esposti al rischio di inalare la polvere killer delle lastre di amianto che non sono state ancora rimosse.

D.D.S.