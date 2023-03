Boato nella notte Salta il bancomat

Un boato nella notte a Osnago ha fatto tremare i muri e vetri alle finestre di un condominio. "Sembrava una bomba o il terremoto", ha raccontato un residente. A far tremare pareti e infissi non è stato però un ordigno, né un sisma. Sono stati i ladri che hanno fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale Deutsche Bank di via Guglielmo Marconi, in centro. I guastatori sono entrati dalla porta principale nell’agenzia. È successo intorno alle due e mezza. Il bottino non è stato ancora quantificato, o comunque i vertici della Deutsche Bank non ci tengono a divulgare quanti soldi siano stati rubati, ma si parla di una decina di migliaia di euro almeno.