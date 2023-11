Boato in piena notte. Esploso forno industriale

L’esplosione è stata potentissima. Lo scoppio ha divelto i pesanti portelloni in acciaio temprato, distrutto il tetto del capannone e sfondato i vetri degli infissi. Ha fatto tremare anche le abitazioni del circondario, tanto che in molti hanno temuto si trattasse di un terremoto. L’altra notte, a Santa Maria Hoè, è letteralmente esploso un forno industriale all’interno di una attività produttiva della zona artigianale del paese. "Fortunatamente si registrano solo danni, che sono ingenti, ma non ci sono stati feriti, anche perché in quel momento a quell’ora al lavoro non c’era nessuno", spiega il sindaco Efrem Brambilla, tra i primi ad accorrere sul posto per sincerarsi di quanto accaduto. In seguito alla deflagrazione si è sviluppato pure un incendio. I Vigili del fuoco di tre squadre del distaccamento di volontari di Merate e del Comando provinciale di Lecco hanno impiegato quasi 4 ore a spegnerlo e mettere in sicurezza tutta l’area. Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato l’esplosione, ma probabilmente si tratta di un problema tecnico, perché il forno veniva lasciato in funzione pure di notte, ad attività chiusa. D.D.S.