Bimbo di due anni colto da malore nella villa. Salvataggio in barca

Le convulsioni, violente e improvvise e poi la perdita di coscienza. Un bambino canadese di 2 anni in vacanza sul lago di Como in una villa a Bellagio insieme ai genitori ieri ha accusato un grave malore. I sanitari delle eliambulanze erano però già tutti impegnati altrove e non c’erano disponibili nemmeno medici di servizio sulle automediche sparse sul territorio. Bisognava trasferire quanto prima il bimbo al più vicino ospedale, quello di Lecco, dall’altra parte del lago: via terra, in ambulanza, ci sarebbe però voluto troppo tempo. Dalla Sala operativa di Areu sono stati così mobilitati gli Opsa, gli Operatori polivalenti del salvataggio acquatico della Croce rossa di Lecco, di stanza durante tutti i week end estivi proprio a Bellagio con la loro idroambulanza, una vera e propria ambulanza navale. I soccorritori hanno stabilizzato il piccolo, lo hanno imbarcato sul loro mezzo nautico e lo hanno trasportato fino a Lecco. Durante la traversata li hanno scortati sia i carabinieri del Servizio navale del comando provincia di Lecco, sia i vigili del fuoco della squadra nautica di Lecco. Il piccolo turista canadese ora è ricoverato. Le sue condizioni sono stazionarie: determinante è stato trasferirlo il più in fretta possibile in ospedale. D.D.S.