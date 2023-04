Bilancio Acinque Spa, al municipio 200mila euro in meno

Anche se più basso rispetto a quello dello scorso anno, sarà comunque un tesoretto molto cospicuo quello che si prepara a incassare il Comune di Como, tra i soci di Acinque Spa, la multiutility che ha raccolto il testimone di Acsm-Agam. Palazzo Cernezzi lo scorso anno incassò 1.802.340 euro come detentore del 9,61% del capitale sociale, quest’anno dovrebbe incassare 200mila euro in meno visto che il dividendo per azione è sceso da 9,5 a 8,5 centesimi. Nel corso dell’assemblea che si è riunita ieri a Monza il cda di Acinque Spa ha evidenziato la crescita dei principali risultati operativi nonostante il contesto macroeconomico critico. Il margine operativo lordo è pari a 100 milioni e 300mila euro in aumento rispetto ai quasi 90 milioni del 2021. Il risultato operativo netto, che è frutto della differenza tra i ricavi delle vendite e il totale dei costi operativi, raggiunge i 37 milioni e 300mila euro, aumentando di 6 milioni rispetto allo scorso anno. Il risultato netto del gruppo è di 30,8 milioni di euro, con una perdita di 14 milioni rispetto al 2021. R.C.