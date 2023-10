Bici rubata a Bressanone il gps porta a Bergamo. Ricettatore denunciato

La Polizia locale di Bergamo ha ritrovato in un garage di Colognola, quartiere della città, una e-bike che era stata rubata al Comune di Bressanone qualche settimana fa. Denunciato per ricettazione S.P., 61 anni, titolare del box nel quale era stata portata la bicicletta elettrica che l’amministrazione comunale altoatesina aveva acquistato nei mesi scorsi e poi assegnato con contratto di affitto a un cittadino. Ma come sono arrivati gli agenti della Polizia locale in quel garage di Colognola? Seguendo il segnale del gps che si trova all’interno del telaio che ne ha determinato la posizione a Bergamo, passando addirittura per Innsbruck. Gli agenti del comando di via Coghetti sono arrivati in piazza Emanuele Filiberto, e sempre seguendo la traccia del gps sono arrivati nel box dove, ripulita dalle livree del comune di Bressanone, c’era la bici. F.D.