Bici al sicuro nella nuova velostazione

GALLARATE (Varese)

È aperta al pubblico la nuova velostazione realizzata a Gallarate in via Sciarè. Un progetto atteso dagli utenti della stazione, tra le più frequentate, che da tempo chiedevano uno spazio sicuro per bici e monopattini, in troppi casi preda dei ladri. Nei giorni scorsi l’inaugurazione, presenti il sindaco Andrea Cassani, con gli assessori Sandro Rech, Chiara Allai, Corrado Canziani, e l’amministratore unico di Amsc Maurizio Zenoni. La struttura offre un’area recintata per parcheggiare bici o monopattini, a fronte di una tariffa giornaliera o di abbonamenti settimanali, mensili e annuali, è accessibile mediante app ed è videosorvegliata. All’interno è presente la ciclofficina di Andrea Cattaneo con servizio di manutenzione e riparazioni di bici oltre che di custodia. Gli utenti potranno acquistare il biglietto di ingresso giornaliero o l’abbonamento tramite l’applicazione Easypark24. Sul sito di Amsc è disponibile una sezione dedicata. Può accogliere circa 80 mezzi, costo dell’operazione 220mila euro, di cui 100mila di fondi ministeriali. Ros.For.