Benzina, rincari record Speculazione vergognosa e prezzi assurdi: chiesti controlli mirati

Benzina cara come l’oro. A Ferragosto in alcune stazioni di rifornimento di Lecco, il prezzo della verde ha superato i 2 euro al litro. In alcuni distributori è arrivato a 2,3 euro. Lo denuncia il consigliere comunale di Appello per Lecco Corrado Valsecchi (nella foto), che punta il dito contro i manager delle compagnie petrolifere e parla di "speculazione vergognosa accompagnata dalle assurde accise pretese dallo Stato Italiano, alcune di queste assolutamente arcaiche ed anacronistiche, oltre che ingiuste". "Il prezzo al barile oggi era di 82 dollari, nel 2008 arrivò a 149 dollari, senza raggiungere gli attuali prezzi demenziali che implicano di conseguenza un aumento di tutte le materie prime e degli alimenti di prima necessità – spiega il consigliere comunale -. Se non si mette un argine al prezzo dei carburanti temo che presto ci saranno contraccolpi sull’economia che metteranno inevitabilmente in ginocchio lavoratori e imprese con risvolti sociali imprevedibili. E questo anche nel nostro territorio dove come abbiamo visto in queste settimane i prezzi alla pompa sono diventati ormai insopportabili".

Un caso anche il prezzo della benzina sull’autostrada A8 Varese-Milano dove il cartello che indicava 2,7 euro al litro ha provocato dure reazioni da parte di Assoutenti che ha chiesto l’intervento della Finanza presso il distributore. "Vogliamo capire come sia possibile vendere un litro di benzina in modalità self a 2,722 euro al litro, e quali siano le motivazioni di un prezzo così astronomico e ben al di sopra della media dei distributori di zona – spiega il presidente Furio Truzzi – Per un pieno ad un’auto di media cilindrata, vuol dire spendere ben 136,1 euro, un salasso su cui la Guardia di Finanza dovrà fare luce".