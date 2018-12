Bellano (Lecco), 31 gennaio 2018 – E' stata riaperta al transito la Sp 72 tra Bellano e Varenna, ma ancora a senso unico alternato.



SENSO UNICO ALTENATO - La provinciale era stata chiusa ieri, domenica, per il timore che dal versante sovrastante cadessero sulla carreggiata detriti e materiali pericolanti smossi dal vento. Al termine delle verifiche da parte dei tecnici di Villa Locatelli è stato però accertato che non sussiste il rischio di crolli. Lo annuncia il sindaco Antonio Rusconi: “Dalla Provincia di Lecco ci comunicano che la Sp 72 tra Bellano e Varenna in località Tre Madonne riapre al traffico a senso unico alternato a partire dalle ore 14 del 31 gennaio 2018”.



IL PRECEDENTE - Quel tratto era stato già chiuso per essere poi riaperto a inizio novembre in seguito ad una frana frana che aveva travolto e divelto le reti paramassi e le altre protezioni. Ad un primo smottamento ne era seguito anche un secondo a distanza di qualche ora, a provinciale già chiusa, ma mentre erano in corso gli interventi di ispezione, fortunatamente senza che nessuno rimanesse ferito.



I LAVORI - I lavori di ripristino e messa in sicurezza del fronte dello smottamento sono ancora in corso. Le fondamenta e i sostegni delle barriere e delle protezioni devono essere consolidate. Per questo metà della carreggiata risulta tutt'ora interdetta e sbarrata con New Jersey in cemento ed è istituto un senso unico alternato.