Bellano (Lecco), 5 luglio 2019 – Lae transitabile in entrambe le direzioni. Il dirigente del settore Viabilità di Villa Locatelliha revocato dopo otto mesi l'ordinanza dello scorso novembre con cui aveva istituito il restringimento di carreggiata con un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico a causa di diverse frane in serie all'altezza delle Tre Madonne. Nel frattempo i tecnici specializzati hanno ultimato gli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza, consolidando il versante a monte della provinciale e posizionando le barriere e le reti paramassi. I blocchi sono stati rimossi quest'oggi, venerdì, alle 16 in punto. “Un bel respiro per un collegamento viabilistico fondamentale per il territorio per il quale fin dal primo evento franoso ci siamo mossi per risolvere il problema il più velocemente possibile – commenta il vicesindaco-. Ringraziamo Regione Lombardia per i fondi necessari ai lavori di messa in sicurezza e coloro che hanno collaborato per provare a minimizzare i disagi negli scorsi mesi. Sono stati eliminati i new jersey, mentre l’impianto semaforico verrà mantenuto in modalità lampeggiante per poter essere utilizzato sporadicamente nei prossimi giorni così da consentire di ultimare piccoli lavori di finitura e lo smantellamento del cantiere”.