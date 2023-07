Bellano, perde il drone e mentre lo cerca finisce nella scarpata: salvato dai soccorritori

Bellano (Lecco), 16 luglio 2023 – Ha perso il drone e, per cercarlo, si è perso anche lui, finendo in fondo a una scarpata. Lo hanno dovuto recuperare e salvare i volontari del Soccorso alpino con i vigili del fuoco.

Un escursionista di 50 anni quest'oggi si è messo a caccia del proprio drone, che ha perso ieri nei boschi della zona di Camaggiore, a monte di Vendrogno, a Bellano. Lo ha cercato utilizzando l'app sul proprio telefonino che ha registrato l'ultima posizione dell’apparecchio prima che precipitasse. Durante il suo girovagare è però finito in fondo ad una scarpata. È riuscito a lanciare l'allarme e chiedere aiuto, di lui però inizialmente si sono erano le tracce.

Per questo, oltre a mettersi in marcia i tecnici del Soccorso alpino e ai vigili del fuoco del Nucleo speleo alpino fluviale, sono decollati da Venegono anche i finanzieri della Sezione aerea di Varese con il loro elicottero, nome in codice Volpe, equipaggiato con dispositivi da controspionaggio in grado di rintracciare e localizzare cellulari anche in assenza di campo.

Il 50enne è però riuscito a rimettersi da solo in contatto con i soccorritori, e i militari della Finanza hanno invertito la rotta per rientrare alla base. Volontari del Soccorso alpino e i vigili del fuoco sono riusciti alla fine a ritrovarlo e riportarlo a casa sano e salvo. Il suo drone invece non è stato al momento trovato.