Bellano (Lecco), 20 agosto 2018 – Non c'è la fatta, ildi. Dopo quasi due settimane di agonia quest'oggi, lunedì, i sanitari dell'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco che lo stavano assistendo, non hanno potuto altro che constare il decesso. Le sue condizioni erano parse disperate fin da subito. Il ragazzo brianzolo, che stava giocando a calcio sulla spiaggia con gli amici, si era buttato nel Lario per recuperare il pallone senza poi più riuscire a riemergere, probabilmente per una improvvisa congestione. Il giovane, originario dell'Abruzzo, che viveva a casa di una zona appunto a Vimercate, era stato poi recuperato dai soccorritori dell'eliambulanza, senza che però più riprendersi.