Bellano, cade nel bosco: ferito fungiatt di 73 anni

Bellano (Lecco), 27 ottobre 2023 – Un cercatore di funghi di 73 anni è caduto nel bosco ed è ruzzolato per diversi metri lungo un pendio. Ha picchiato la testa e riportato diversi traumi. Nonostante le ferite è riuscito ad arrancare fino al sentiero, dove alcuni escursionisti di passaggio lo hanno trovato coperto da una maschera del suo stesso sangue e in stato confusionale.

Il fungaiolo, residente a mandello del Lario, si è fatto male nella tarda mattinata di oggi nella zona di Camaggiore, a monte di Bellano. Non si ricordava cosa gli fosse successo, come si chiami né dove abiti, probabilmente a causa di un trauma cranico commotivo. Non si sa nemmeno da quanto tempo fosse lì in quelle condizioni, se da minuti piuttosto che magari da qualche ora. E' stato soccorso dai tecnici volontari della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino e dai soccorritori dell'eliambulanza di Areu di Sondrio. Il 73enne è stato trasferito d'urgenza in codice rosso con il mezzo d'emergenza aerea all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco.

Dal Soccorso alpino raccomandano nuovamente di non avventurarsi da soli in montagna o almeno di indicare sempre la zona precisa dove si intende andare e l'itinerario. Occhio anche alle condizioni del terreno. Nonostante il sole, vegerazione e fogliame sono scivolosi per l'umidità. Solo l'altro giorno, mercoledì, un escursionista di 68 anni di Lissone è morto nella zona della Grotta dell'acqua bianca, tra Grignetta e Grignone proprio in seguito ad uno scivolone sull'erba bagnata.