Barzio (Lecco), 20 ottobre 2021 – Uno scalatore milanese di 30 anni è precipitato per una decina di metri sullo Zucco dell'Angelone, a Barzio in Valsassina. Per recuperarlo e soccorrerlo sono intervenuti i soccorritori dell'eliambulanza con i tecnici del Soccorso alpino. Il 30enne si stava arrampicando sulla via Anabasi: stava affrontando il quinto tiro, cioè un tratto di arrampicata, effettuando un passaggio di traverso, ma ha perso l'appiglio ed è caduto. La corda ha impedito che precipitasse ma ha comunque picchiato la schiena contro contro la parete di roccia, un colpo talmente forte da mozzargli il fiato e impedirgli di muoversi, lasciandolo a penzoloni nel vuoto attaccato alla fune.

Con lui c'era un 26enne che ha subito lanciato l'allarme. Dalla base di Villa Guardia sono decollati i soccorritori dell'eliambulanza di Como che hanno fatto tappa alla piazzola di Barzio per imbarcare anche quattro tecnici del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, tra cui un medico e un infermiere a supporto delle operazioni. Dopo le prime cure il 30enne è stato trasferito all'ospedale di Gravedona. I soccorritori infine hanno recuperato e portato al sicuro anche l'amico di 26 anni.