Barzio (Lecco), 14 ottobre 2018 – Uno scalatore di 73 anni è precipitato per alcuni metri sullo Zucco Angelone, sopra Barzio, mentre si stava arrampicando in falesia. L'allarme è scattato questa mattina, domenica, intorno alle 11, quando il pensionato ha messo il piede su un sasso che ha ceduto e lo ha fatto scivolare. Per recuperarlo e soccorrerlo si sono messi subito in marcia i tecnici del Soccorso alpino, ma sono intervenuti pure i sanitari dell'eliambulanza di Sondrio. Le operazioni di salvataggio si sono rivelate più lunghe e complesse del previsto e sono durate oltre due ore e mezza. L'emergenza infatti è cessata solo dopo le 13, quando il 73enne è stato trasferito con il mezzo di soccorso aereo all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, dove è stato ricoverato. Nonostante i traumi subito non versa in grave condizioni.

Ancora più lunghe e difficili si sono rivelate le operazioni di salvataggio di una escursionista ferita sul versante occidentale del Monte Legnone, in Valvarrone, una delle cime più alte della zona con i suo 2.609 metri di altezza. La donna è caduta vicino al Bivacco Silvestri, noto anche come Ca' de legn, all'imbocco della creste che porta verso la vetta della montagna che si trova cinquecento metri più in alto. La richiesta di aiuto è stata diramata poco prima di mezzogiorno. Sono intervenuti i volontari del Cnsas della XIX delegazione lariana con i tecnici della stazione di Premana e si sono alternati pure i sanitari dell'eliambulanza di Milano e di Sondrio. L'allarme è rientrato poi solo dopo le 16.30, quando la escursionista, una volta recuperata, è stata trasferita direttamente in volo all'ospedale di Gravedona.