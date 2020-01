© Riproduzione riservata

Barzio (Lecco), 20 gennaio 2020 – Undiè stato trovatoinnella zona dello Zucco Angelone a monte di. E' precipitato per diversi metri durante un'escursione e non ha avuto scampo. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì, lanciato dai familiari preoccupati perché dalla mattina non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Si sono subito messi in marcia i tecnici della XIX delegazione lariana e i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco che qualche ora più tardi sono riusciti a rintracciare il disperso, sebbene ormai privo di vita. Non hanno così potuto altro che recuperare il corpo della vittima per riportarlo verso valle.