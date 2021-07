Barzio (Lecco) - Sono in corso da alcune ore le operazioni di recupero del corpo di un escursionista precipitato sopra i Piani di Bobbio, in località Zucco Barbesino. Si tratta di un uomo di 61 anni che stava affrontando la salita per arrivare in cima, a 2.152 metri di quota, ed è scivolato su una roccia. L'escursionista precipitando ha riportato numerose ferite ed è deceduto, a dare l'allarme sono stati gli altri compagni di arrampicata.

Il recupero è stato molto complicato per la presenza di venti e turbolenza in quota, un elicottero Drago dei vigili del fuoco di Milano che si trovava sul posto per recuperare una persona ferita a Premaniga ha individuato il corpo, ma è stato costretto a fare rientro alla base perché si è trovato a corto di carburante. Lo sfortunato escursionista è stato raggiunto da una seconda squadra dei vigili del fuoco, questa volta decollati da Torino, che in questi minuti hanno portato la salma a valle a disposizione delle forze dell'ordine.