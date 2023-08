Barzanò, incendio distrugge un appartamento: anziana salvata dai soccorritori

Un incendio ha distrutto un appartamento al terzo di un condominio di Barzanò, in provincia di Lecco. I tre giovani inquilini sono riusciti ad abbandonare l'abitazione in fiamme e mettersi in salvo, mentre un'anziana vicina di casa del piano di sotto è stata soccorsa dai sanitari di Areu.

Il rogo è divampato nel tardo pomeriggio. È stato domato dai vigili del fuoco del distaccamento di Merate e del comando provinciale di Lecco intervenuti in forze con quattro mezzi di soccorso, tra cui l'autoscala per raggiungere i piani alti del complesso residenziale. I soccorritori del 115 si sono innanzitutto occupati di portare tutti al sicuro e di evacuare sia lo stabile dove è divampato l'incendio, sia una palazzina accanto; poi hanno circoscritto l'incendio impedendo che si propagasse ulteriormente.

Sul posto anche il sindaco Gualtiero Chiricò per sincerarsi personalmente dell'accaduto e delle condizione delle persone coinvolte. Non risultano comunque feriti né intossicati. I danni sono ingenti e l'appartamento dove è scoppiato l'incendio è al momento inagibile. Probabilmente il rogo è stato innescato da un cortocircuito, ma gli accertamenti sono in corso.