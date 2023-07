Bando dei Parchi agrisolari Finanziamenti grazie al Pnrr

Anche gli agricoltori valtellinesi attendono la pubblicazione del bando sui Parchi agrisolari. Questa misura del Pnrr, che ha un fondo di un miliardo di euro, prevede finanziamenti a fondo perduto fino all’80% per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Una percentuale che, in alcuni casi, risulta raddoppiata rispetto al precedente provvedimento. Saranno soggetti beneficiari gli imprenditori agricoli, (in forma individuale o societaria), le imprese agroindustriali, le cooperative agricole, le comunità Energetiche rinnovabili e i raggruppamenti temporanei come le reti impresa. "È importante infatti cogliere le occasioni che vengono dall’economia circolare - dice Sandro Bambini presidente della Coldiretti provinciale - dotandoci di una riserva energetica sostenibile".