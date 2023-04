Bandito irrompe armato al Circolo dei combattenti Rapinato il gestore

Alle 22 di sabato sera un bandito solitario ha rapinato il bar del Circolo dei combattenti di Maleo, in via Dante. In quel momento c’era solo il gestore. L’uomo, brandendo un coltello, ha minacciato il ristoratore: "Dammi tutti i soldi". Il malcapitato, anche per la paura di essere colpito dallo sconosciuto, gli ha consegnato l’incasso della giornata. La stima è ancora in corso, ma sarebbe una cifra modica. Le indagini, da parte dei carabinieri della compagnia di Codogno, intervenuti dopo la segnalazione, sono in corso. Si cercherà di dare un nome al responsabile, che ha agito a volto coperto. Indossava, in particolare, un cappellino e uno scaldacollo che gli coprivano i tratti del viso.