Banda dedita al riciclaggio di mezzi di alta gamma, 17 misure cautelari in Lombardia

Sgominata dalla Stradale di Torino una banda dedita al riciclaggio e alla ricettazione internazionale di macchine operatrici e autoveicoli di alta gamma, che stoccavano in Bergamasca. Per la precisione in una cascina di Bottanuco, dove ai mezzi venivano cambiate le targhe e modificati i numeri di telaio. Il proprietario è un bergamasco di 58 anni, di Bottanuco, che è stato arrestato ed è ai domiciliari. L’operazione, denominata `Nova Gorica´, ha portato a 17 misure cautelari, di cui tredici in carcere e quattro agli arresti domiciliari. I mezzi venivano rubati nel nord Italia. Hanno un valore complessivo di oltre un milione euro. Tra le vittime le società di leasing e di autonoleggio. Le auto viaggiavano dentro container dirette in Gambia, Slovenia e Albania. Gli escavatori erano stati rubati a ditte private lombarde operanti nell’edilizia.