Bambini a lezione di alberi con la Forestale

Bambini a lezioni di alberi. In cattedra ci sono i carabinieri della Forestale per spiegare l’importanza fondamentale del verde urbano e del recupero e rinverdimento delle aree abbandonate, che possono diventare parchi pubblici e posti di aggregazione sociale. Per la Giornata nazionale degli alberi, i carabinieri della Forestale dei nuclei di Lecco, Dervio e Margno hanno incontrato gli alunni di asili, materne e elementari di Lecco, Dervio e Taceno.

A Lecco, nel giardino della scuola del Caleotto è stato messo a dimora un ciliegio; a Dervio nella zona di Santa Cecilia essenze autoctone come faggio, noce, corbezzolo, ginestra, sanguinella, salice e tiglio; in Valsassina hanno piantato nei giardini pubblici piante di faggio, orniello e olmo: a regalare gli alberi sono stati i militari Raggruppamento Biodiversità.

"Da sempre andiamo nelle scuole per insegnare a bambini e ragazzini a rispettare i boschi e quelle aree naturali protette dove possiamo riscoprire un atteggiamento più corretto e duraturo con il mondo naturale - spiegano dalla Forestale -. La sensibilizzazione alla legalità ambientale è il più efficace investimento per le nuove generazioni per un maggior rispetto presente e futuro degli ecosistemi del pianeta".

D.D.S.