Ballabio, due escursionisti bloccati in alta quota: il video spettacolare del salvataggio in elicottero

Due escursionisti in difficoltà sono stati salvati dai vigli del fuoco sul Monte Due Mani, tra Ballabio e Morterone. Uno dei due è stato recuperato dall’elicottero dei Draghi lombardi decollato da Malpensa, mentre l’altro è stato portato a valle a piedi dai vigili del fuoco della squadra Speleo alpino fluviale.

Nel video del salvataggio, girato dal vigile del fuoco in elicottero, si vede un operatore scendere col verricello dall’elicottero in alta quota, imbarcarlo e poi evacuarlo dalla montagna. Gli uomini dei Draghi vengono addestrati dall’Aeronautica militare per oltre 300 ore prima di operare e quello lombardo è uno dei dodici corpi scelti sparpagliati in tutta Italia.