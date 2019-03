© Riproduzione riservata

Lecco, 3 marzo 2019 – L'inverno non è ancora ufficialmente finito e la stagione turistica deve ancora cominciare, ma sulsi respira già aria di, se non di vacanza e d'estate.IL BAGNO - Nonostante la temperatura quest'oggi, domenica, sulle sponde del Lario a Lecco e provincia abbia superato solo di poco i 18 gradi,, qualche temerario, complice la bella giornata, ne ha approfittato anche per une un bagno fuori programma, oltre che per qualche bracciata. E' il caso ad esempio di alcuni giovani arrivati alla Riva Bianca a Lierna che si sono buttati in acqua a per poi stendersi al sole sulla spiaggia per scaldarsi e per una tintarella anticipata.I TURISTI - Solo pochi impavidi, soprattutto stranieri, hanno osato cimentarsi in una nuotata, veramente in molti tuttavia hannole località lecchesi, sia del lungolago, sia della Valsassina per godersi una gita fuori porta o un giro in centro città dove è stata inaugurata l'edizione 2019 del Carnevalone con la consegna delle chiavi di Lecco da parte del sindaco ai Regnanti della festa Re Resgeone e Regiona Grigna accompagnati dal Gran ciambellano. Con i Piani di Bobbio sempre aperte in parecchi ne hanno approfittato pure per una sciata sulle piste innevate.IL TRAFFICO - Proprio a causa delle migliaia e migliaia di persone approdate nel Lecchese, al momento di tornare verso casa nel tardo pomeriggio si sono registrati, specialmente in Superstrada all'altezza del tunnel dell'attraversamento di Lecco e sul terzo ponte “Alessandro Manzoni” per immettersi sulla ex Statale 36 o proseguire verso Milano. Traffico intenso è stato segnalato anche più a sud in Brianza, nella zona di Lomagna all'innesto della Tangenziale Est.