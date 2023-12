Aveva un etto di coca. Sorpreso in flagranza in carcere trentunenne

Il controllo svolto dalla Squadra Mobile di Lecco, a un cittadino albanese di 31 anni, residente a Costa Masnaga, si è concluso con il suo arresto in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’uomo è finito in carcere in conseguenza di controlli mirati finalizzati al contrasto dello spaccio di droga: nel momento in cui i poliziotti hanno proceduto all’accertamento, il trentunenne aveva con sé un panetto di cocaina del peso complessivo di circa un etto.

La successiva perquisizione, svolta nella sua abitazione, ha consentito di trovare anche 38 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato portato in carcere a Lecco, in attesa che l’analisi chimica stabilisca il numero di dosi destinate alla vendita al dettaglio, che si sarebbero potute ricavare dalla sostanza sequestrata.

