Autoclave esplode nell'azienda Inkwood a Canonica d'Adda, nessun ferito

Un forte boato ha fatto temere il peggio, ma per fortuna non si è fatto male nessuno. L’incidente ieri pomeriggio intorno alle 16, a Canonica d’Adda, Bassa Bergamasca, nell’azienda Inkwood, specializzata nella colorazione del legno. I titolari della ditta erano appena andati a casa. L’autoclave, macchinario per la colorazione del legno, era in carica, quando è andata in sovraccarico, esplodendo. Il coperchio è stato sbalzato e ha anche sfondato una parete dello stabilimento. Lo scoppio ha anche provocato la rottura dei vetri di alcune auto parcheggiate vicino alla ditta e il danneggiamento di una parete che divide questo stabilimento da un altro. Non c’era nessuno all’interno della Inkwood. Sul posto sono arrivate quattro squadre dei vigili del fuoco, due da Treviglio, una da Bergamo e un’altra da Dalmine. Sono in corso i rilievi per capire come mai l’autoclave sia andata in sovraccarico e sia scoppiata.