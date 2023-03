Auto resta bloccata sulla ferrovia Il treno la sfiora

Disastro sfiorato a Sale Marasino, dove una Fiat Punto è rimasta incastrata sotto le sbarre di un passaggio a livello, invadendo una parte di ferrovia. Il fatto è accaduto quando il conducente ha cercato di attraversare mentre le sbarre si stavano abbassando. I fatti sono accaduti al passaggio a livello di via Carebbio, dove la strada è particolarmente stretta e in salita. Un luogo questo, dunque, non agevole per effettuare manovre rapide, come tutti i residenti dovrebbero sapere. Il macchinista ha frenato ma ha avuto una lievissima collisione con la parte posteriore dell’auto. La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per oltre un’ora.