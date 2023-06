Auto in Fiamme sulla Statale 36, Code Chilometriche e Motociclista Ferito

Fumo e fiamme nella galleria della Statale 36. Ieri pomeriggio una vecchia Audi ha preso fuoco in carreggiata sud verso Lecco e Milano, all’interno della galleria Scoglio all’altezza di Varenna. Il conducente alla guida è riuscito a fermarsi e accostare, ma un motociclista di 70 anni che lo seguiva si è spaventato ed è scivolato a terra. Inoltre il fumo, sprigionato dall’auto che bruciava, ha invaso anche l’altra canna del tunnel, quella in direzione nord. Per soccorrere il 70enne sono intervenuti i sanitari di Areu con i volontari del Soccorso bellanese, mentre per spegnere l’incendio prima che divampasse ulteriormente sono arrivati in forze i Vigili del fuoco di tre squadre del Comando provinciale e del distaccamento di volontari di Bellano. I poliziotti della Stradale insieme ai tecnici di Anas hanno subito chiuso la galleria in entrambe le carreggiate della Superstrada, quindi entrambi i sensi di marcia, sia verso nord in direzione di Colico e Sondrio, sia verso sud. Le ripercussioni sono state pesanti, con centinaia di automobilisti intrappolati in chilometriche code. D.D.S.