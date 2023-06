Autismo, numeri ancora fantasma Solo due Ats hanno aggiornato i dati

di Federica Pacella

Dovevano essere pubblicati entro marzo sui siti aziendali delle varie Ats, ma per ora solo quelle di Bergamo e di Brescia hanno effettivamente dati sull’autismo aggiornati e completi. Lo rileva, con non poca amarezza, Paolo Zampiceni, presidente Autismando Brescia, che è andato a spulciare i i siti delle varie Ats. "Su 8 Ats, solo Brescia e Bergamo hanno pubblicato un report pecifico e aggiornato". Altri sono, inesistenti, parziali o fermi al 2017, nonostante il Piano regionale autismo di cui Regione Lombardia si è dotata ha proprio previsto la pubblicazione del quadro epidemiologico entro il 31 marzo. Dai dati disponibili, emerge una crescita delle nuove diagnosi, che, per il 2022 sono state 282 a Brescia, 243 a Bergamo. In Ats Bergamo, in particolare, gli assistiti al 31 dicembre 2022 erano 1759 rispetto ai 1100 del 2012. Questo fenomeno può essere collegato "all’inclusione di forme di Asd precedentemente non riconosciute – si legge nel rapporto di Ats – risultato di un miglioramento, in questi ultimi anni, dei criteri diagnostici e della sensibilità dei medici e dei professionisti sanitari, in particolare quando i sintomi sono più lievi". Conta anche la più capillare diffusione delle procedure di diagnosi precoce, grazie anche all’attenzione di servizi scolastici e servizi territoriali: il 30% delle prime diagnosi, infatti, avviene sotto i 4 anni.

"Possibile – conclude Zampiceni – che nella avanzata Lombardia non si riesca ancora oggi ad avere dati certi rispetto all’andamento e dimensione dell’autismo? E che programmazione è possibile fare navigando a vista tra numeri aleatori? Questo era un obiettivo indicato nel Piano Regionale; se le cose sono effettivamente andate così come ho riportato rispetto ad un obiettivo relativamente banale, che ne è degli altri obiettivi, previsti dal piano, ben più complessi?".