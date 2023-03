Autismo, la denuncia dei genitori "Ad alcuni figli è negata la scuola"

Grandi progressi nelle diagnosi, molto meno nei servizi. "Domani vorrei avesse la faccia della mamma con cui ho parlato in queste settimane con una piccola bimba in casa, una diagnosi in mano e una lista d’attesa davanti mentre il mondo intorno le racconta l’importanza dell’intervento precoce". Così Paolo Zampiceni, presidente dell’associazione bresciana Autismando, evidenzia le difficoltà quotidiane delle famiglie. Alla vigilia del 2 aprile, Giornata Mondiale di Consapevolezza sull’Autismo, Zampiceni non nasconde il timore che tutto passi con un generico "vogliamoci bene" pieno di retorica. Negli ultimi 20 anni, la capacità di diagnosi del disturbo dello spettro autistico ha fatto passi da gigante e questo spiega l’aumento. "Vent’anni fa – racconta – per concludere la diagnosi per mio figlio, da Brescia mi mandarono a Bologna. Ora in tutte le Asst si arriva ad una diagnosi corretta, generalmente in tempi accettabili". I problemi nascono dopo, quando si cerca di accedere ai percorsi di abilitazione e riabilitazione. "Ai genitori viene spiegata l’importanza di un intervento precoce e tempestivo, ma poi si scontrano con le lunghe liste d’attesa, criticità non risolta neanche con gli ultimi interventi fatti da Regione. Chi può, si rivolge al privato e sostiene spese di migliaia di euro al mese". Si arriva al paradosso per cui ci sono misure economiche a sostegno dei costi che le famiglie devono sostenere, ma restano inutilizzabili perché manca materialmente la possibilità di accedere ai servizi. Il turnover nei Centri ha tempi molto lunghi e questo spiega perché le risorse sanitarie variano molto: ad esempio, in Ats Brescia, la spesa sanitaria pubblica in media nel 2021 è stata di 4683,31 euro per 2082 assistiti, ma di questi in 148 non hanno beneficiato neanche di un euro. "C’è un problema di equità", evidenzia Zampiceni. Luci e ombre restano anche nel mondo scuola.

"Ci sono esperienze estremamente belle, di attenzione e costruzione di progetti, ma ho in mente anche situazioni in cui al genitore viene chiesto di non mandare il figlio in gita o di tenerlo a casa quando manca il docente di sostegno, perché l’insegnante delega tutto al collega, come se il bambino con autismo non fosse parte della classe". Federica Pacella