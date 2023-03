"Attraverso i volumi possiamo capire l’umanità Tutto il mondo diventa a portata di mano"

Da quanto tempo è in questa biblioteca?

"Dal 2007"

Che cosa l’ha spinta a svolgere questo lavoro?

"Un po’ il caso, l’amore per i libri, i miei genitori che hanno deciso di aprire una libreria e infine mia nonna: leggeva molto per me e i miei fratelli e questo ha aumentato il mio amore per la lettura"

Qual è la sua più grande soddisfazione?

Riuscire rapidamente a cogliere il libro giusto per una determinata persona senza conoscerla".

Consiglierebbe questo lavoro? "Sì, anche se continuerà a cambiare e dovrà sempre essere riaggiornato come ogni attività".

Che cosa ne pensa della lettura e cosa le suscitano i libri??

"Penso che questa continui a essere uno dei modi migliori per capire chi siamo. I libri, per me, sono come una casa; adoro leggere ed è una cosa che mi rilassa e mi fa stare bene"..

Per lei i libri possono essere la chiave per il nuovo mondo?

"Per me essi non sono la chiave ma una delle chiavi; non si riesce a portare il passato nel presente e viceversa ed essi sono un collegamento tra questi. I libri sono importanti quanto tutte le arti".

Qual è il suo libro per ragazzi preferito?

"Kalle Blomkvist, scritto da Astrid Lindgren".