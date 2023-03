Attraversamenti pedonali più sicuri

Duecentomila euro, solo per cominciare, per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali più pericolosi di Lecco. È la risposta dell’assessore alla Mobilità Renata Zuffi e del sindaco Mauro Gattinoni ai cittadini, residenti e commercianti che hanno firmato a decine una petizione per chiedere più tutela per i pedoni, soprattutto nella zona di via Martiri della Liberazione, la strada più insidiosa, con 20 incidenti in cui sono rimaste ferite persone rilevati dagli agenti della Polizia locale solo nel 2022. "A bilancio preventivo abbiamo investito importanti risorse economiche indirizzate a tale scopo – spiegano assessore e sindaco -. Si tratta di 140mila euro per la messa in sicurezza, tramite il rifacimento della segnaletica e dell’illuminazione, di 11 attraversamenti pedonali utilizzati dagli alunni per andare a scuola e tornare a casa. Inoltre, sono stati stanziati 60mila euro per la messa in sicurezza dei 5 altri attraversamenti maggiormente critici in città". Sono quelli tra via Papa Giovanni XXIII e Corso Giacomo Matteotti; le vie via Costituzione e Aspromonte; le vie Emanuele Filiberto e Poncione; corso Bergamo; le vie Leonardo da Vinci e Caprera. "Da aprile s’interverrà su tutti quegli attraversamenti che hanno perso di visibilità, con la nuova pitturazione delle strisce pedonali", annuncia inoltre Renata Zuffi. Daniele De Salvo