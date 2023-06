Assolto Ellis Giovanni Foschini, accusato dal Direttore Generale dell'Asst di Lecco

"Non ha commesso il fatto", ha sentenziato il giudice del tribunale di Lecco che ha assolto Ellis Giovanni Foschini, impiegato informatico dell’Asst di Lecco e delegato sindacale degli operatori sanitari non medici tra le fila della Rsu interna per conto dell’Usb. A trascinarlo in aula è stato il direttore generale Paolo Favini per un volantino anonimo su presunte spese pazze. Quando il volantino è stato diffuso tuttavia il sindacalista non era nemmeno in servizio perché in ferie. A suo favore hanno inoltre testimoniato parecchi colleghi ed ex colleghi. Non è stata la prima volta che il dg ha denunciato e portato alla sbarra rappresentanti sindacali.D.D.S.