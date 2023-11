Assale gli automobilisti e i poliziotti intervenuti . Dieci mesi ai domiciliari

Dieci mesi ai domiciliari e la possibilità di smettere di ubriacarsi. È la pena a cui ha patteggiato un lecchese di 25 anni che martedì della scorsa settimana ha assalito gli automobilisti in coda a Lecco, oltre che i poliziotti intervenuti per calmarlo. Il 25enne li ha minacciati e aggrediti con un coccio di bottiglia di vetro, impugnato come un’ arma. Non è la prima volta che finisce davanti al giudice, tanto che stava beneficiando della sospensione condizionale per altre condanne per episodi simili. Il suo avvocato ha spiegato che dipende sempre dalla sua dipendenza dall’alcol. Per questo, oltre alla pena di 10 mesi di reclusione, il giudice gli ha offerto la possibilità di partecipare a incontri per disintossicarsi.