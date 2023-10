Arrestato insospettabile Nella sua abitazione un bazar della droga

In auto alcune palline di cocaina e qualche dose di marijuana. Ma a casa, R.R., 47 anni di Alserio (Como), aveva molto di più. Mercoledì sera è stato fermato per un controllo, mentre si trovava per strada alla guida della sua auto. Così la polizia, dopo gli accertamenti iniziali, lo ha trovato in possesso di un minimo quantitativo di hascisc e qualche dose di cocaina. Confezionati con modalità da spingere gli agenti ad approfondire i controlli.

A casa, la perquisizione svolta dalla Squadra Mobile, ha portato al ritrovamento di marijuana, hascisc e cocaina in quantitativi maggiori, nell’ordine di circa un paio d’etti per ogni tipo di stupefacente. C’erano inoltre 50 pastiglie di ecstasy, e materiale di solito utilizzato per il confezionamento della droga in singole dosi. R.R., il cui nome non era per niente noto alle forze di polizia, è quindi stato arrestato in flagranza di reato, e portato in carcere la Bassone, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Como, Simona De Salvo. Nelle prossime ore sarà interrogato dal gip.