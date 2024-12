Armato, si fa dare diecimila euro. Si vanta e gli soffiano il bottino

Rapinatore rapinato. È stato rapinato a sua volta il baby rapinatore di 16 anni che due settimana fa, a metà novembre, ha assaltato a colpi di non uno, ma due machete l’Indian Shopping Center in centro a Merate. Diecimila euro in contanti il bottino, perché Wilfred, 51 anni, originario del Bangladesh, il proprietario del negozio offre anche servizio di money transfer. I soldi sono però rimasti poco nelle mani del 16enne: subito dopo il colpo ha incontrato altri coetanei con cui si è vantato dell’impresa e questi ultimi non hanno resistito alla tentazione di comportarsi allo stesso suo modo. Lo hanno infatti obbligato a consegnare a loro i soldi che aveva appena arraffato. In inferiorità numerica, circondato da bulli più feroci di lui, non ha potuto altro che abbassare gli occhi a terra in segno di resa e obbedire alla minaccia, nonostante impugnasse ancora i due machete. Per questo i carabinieri della caserma di Merate, a casa sua, hanno successivamente trovato solo i due machete e le buste che aveva riempito di banconote ma ormai vuote. D.D.S.