Architetti, primo secolo "La festa fra la gente"

Gli architetti lecchesi in festa per i 100 anni del loro Ordine professionale. Hanno festeggiato il secolo dell’Ordine degli Architetti lecchesi in piazza, sul lungolago, per condividere con tutti il ruolo e il valore del loro mestiere, da cui dipendono il volto delle città, dei paesi e del paesaggio, ma anche la qualità della vita di chi nelle città, nei paesi e nel territorio abitano, lavorano, vivono. "L’obiettivo è avvicinare i cittadini al nostro lavoro e trarne spunti per migliorarlo – spiega il presidente dell’Ordine degli Architetti di Lecco Anselmo Gallucci –. La nostra attività ha bisogno di un rapporto con la comunità e le persone a cui si rivolge, per indirizzarci verso soluzioni non solo esteticamente belle ma anche più appropriate per favorire vivibilità e convivenza". Tanti gli ospiti: il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, la presidente della Provincia Alessandra Hofmann, il prevosto monsignor Davide Milani, la prorettrice del Politecnico di Lecco Manuela Grecchi dove vengono formati gli architetti del futuro, il presidente di Ance Lecco e Sondrio Luca Fabi, la presidente del Fai Maddalena Medici, Matteo Sintini della Soprintendenza e la presidente della Fondazione comunitaria Lecchese Mariagrazia Nasazzi. D.D.S.