Appropriazione indebita Condanna definitiva al responsabile contabilità

Sentenza definitiva per l’appropriazione indebita da un milione e 400mila euro ai danni dell’azienda Keramo di Tavernerio. L’ex responsabile dell’ufficio contabilità, Aldo Andrea Rossi, 68 anni, di Pognana Lario, era stato condannato a un anno e 4 mesi di reclusione, con pena sospesa subordinata al risarcimento totale del danno prodotto. Condanna confermata in Appello e in Cassazione. Era accusato di aver prelevato il denaro dai conti aziendali, a partire da una data imprecisata e fino a maggio 2016, approfittando della disponibilità che aveva in virtù dell’incarico svolto, che gli consentiva di operare su sei conti correnti. Nel rigettare il ricorso, la Corte lo ha condannato a pagare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.