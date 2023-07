Anziana vittima di violenza Arrestato ragazzo di 26 anni

L’episodio risale al 18 gennaio. La vittima è una pensionata di 78 anni. Quel giorno era uscita al mattino presto, erano circa le 6, a passeggiare per le vie di Dalmine, quando era stata aggredita per strada e poi sotto minaccia e violenza costretta a subire abusi sessuali. Mesi di indagine da parte dei carabinieri della compagnia di Treviglio per riuscire a dare un volto e un nome all’autore. Alla fine il cerchio si è stretto attorno a un 26enne, T.A.C.C., sudamericano.

Assistito dall’avvocato Nicola Stocco, ora è in carcere con l’accusa di violenza sessuale su un’anziana. I militari, coordinati dal pm Laura Cocucci, l’hanno arrestato in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Bergamo. Questa mattina l’interrogatorio in carcere. E il giovane potrà fornire la sua versione dei fatti.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura, è stata svolta dai carabinieri della stazione di Dalmine. Quel giorno l’anziana, alle prime ore dell’alba, stava passeggiando per le vie di Dalmine. A un certo punto sul suo cammino è apparso anche il 26enne, che l’ha afferrata da dietro tappandole la bocca per non farla gridare e chiedere aiuto. La poveretta ha provato con le sue deboli forze a difendersi. Caduta a terra, è stata trascinata fino all’interno di un campo, una zona isolata e buia, dove nessuno ha potuto sentire e vedere quello che stava accadendo. La vittima, rimasta nelle mani del bruto per almeno mezz’ora, è stata costretta a subire ripetuti atti sessuali, che le avevano anche procurato varie lesioni al corpo. L’anziana è riuscita a scappare approfittando di un momento di distrazione del suo aggressore. Una volta a casa, ancora frastornata e sotto choc, ha raccontato tutto al figlio che ha allertato le forze dell’ordine.

La poveretta è stata portata all’ospedale Papa Giovanni XXIII per essere sottoposta ad accertamenti medici. Le aggressioni subite hanno provocato alla 78enne contusioni ed ematomi giudicate guaribili con una prognosi di venti giorni. Il lavoro svolto dai carabinieri di Dalmine attraverso l’analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza dell’area, confortato anche dall’esito positivo delle analisi di laboratorio effettuate dal Ris di Parma, sulle tracce biologiche repertate sugli indumenti della vittima, ha consentito di dare un volto all’aggressore.

