Anziana truffata Straniero denunciato e bottino restituito

A commettere l’ultima grave truffa ai danni di una donna anziana nel Lecchese, sarebbe stato un polacco di 40 anni, che lo scorso 24 maggio è riuscito a farsi consegnare 6.500 euro in contati e i gioielli che aveva in casa (poi resi alla vittima). L’uomo, ora denunciato a piede libero per quell’episodio, è stati identificato durante un’indagine per fatti analoghi condotta dalla Questura di Biella, con colpi realizzati in tutta Lombardia. La Squadra Mobile di Lecco è stata contattata il giorno successivo, chiedendo di individuare eventuali vittime di truffe commesse con una precisa tecnica: le vittima venivano contattate più volte sul telefono di casa, facendo credere che la nipote fosse stata arrestata e che era necessario pagare.