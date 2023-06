Annone Brianza tra le mete più gettonate in Italia, grazie al Nameless Festival

Annone Brianza è tra le mete più di tendenza in Italia. È soprattutto per l’effetto-Nameless, il festival di musica internazionale da 100mila spettatori in 3 giorni andato in scena proprio ad Annone Brianza a inizio giugno. A inserire Annone Brianza nella top ten dei posti più gettonati sono stati gli esperti di Airbnb, basandosi ovviamente sulle prenotazioni effettuate tramite il loro famoso portale nei B&B del paese. Annone è stata inserita tra location certamente più blasonate e ambite, dietro all’Isola d’Elba, il Salento, Carloforte in Sardegna, Napoli, l’Isola del Giglio, Roma, il Trentino Alto Adige, Tarvisio in Friuli Venezia Giulia e Gallipoli. "Per noi del Nameless Festival è un ulteriore riconoscimento – commenta quasi incredulo Alberto Viganò, ideatore e patron della kermesse da tutto esaurito -. A pochi giorni dalla conclusione dell’edizione 2023, che si è chiusa con numeri da record, l’evento conferma l’importanza nella promozione del turismo locale. Grazie al Nameless Festival infatti, Annone Brianza è stato inserito nella top 10 delle mete di tendenza per gli italiani in vacanza quest’anno stilata da Airbnb. Tra i criteri di scelta degli ospiti, dopo tre anni di limitazioni su viaggi e spostamenti, spiccano la possibilità di entrare in contatto con le persone e di vivere esperienze autentiche". Il Nameless è come una sorta di Re Mida, che trasforma in oro tutto quello che tocca. Ne hanno beneficiato non solo ad Annone, ma in tutta la zona. Nonostante sia difficile tracciare un bilancio esatto, si stima che l’indotto del Nameless Festival sul territorio valga tra i 7 e i 10 milioni di euro, senza conteggiare gli incassi diretti né i soldi girati tra gli addetti ai lavori coinvolti direttamente nell’allestimento e nel funzionamento del Nameless. D.D.S.