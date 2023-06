Andrey Kostenko condannato a 15 anni per tentato omicidio dell'amante della moglie

Condanna a 15 anni di reclusione per Andrey Kostenko, kazako di 46 anni, imprenditore con casa a Tremezzina, finito a processo con l’accusa di tentato omicidio dell’amante della moglie. Un’aggressione che era avvenuta la sera del 20 settembre 2021, quando in un parcheggio a lato della strada che da Menaggio conduce verso Grandola, era stato ripetutamente colpito alla testa e ridotto in fin di vita un uomo di 37 anni trovato in auto in compagnia della moglie dell’imputato. Kostenko era finito a processo sostenendo di essere stato aggredito dall’amante della moglie e di avergli dato solo due pugni in faccia. Ma le consulenze medico legali, avevano certificato un danno ben più grave, e soprattutto la presenza di un oggetto, compatibile con un martello, con cui erano stati inferti i colpi. Per gli stessi fatti, in concorso, era già stato condannato a 8 anni e 2 mesi, con rito abbreviato, Hennadiy Chernenko, ucraino di 45 anni, che era con lui quella sera, quando di ritorno da un viaggio all’estero, l’imputato non aveva trovato la moglie a casa ed era andato a cercarla. Pa.Pi.