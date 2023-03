Andrea disperso insieme al cane Corsa contro il tempo per salvarli

di Daniele De Salvo

PREMANA (Lecco)

Andrea e Tito non si trovano. Andrea Marchesini, 54enne di Ponte Lambro, e il suo cane Tito, un incrocio di Drahthaar e Spinone che ha salvato da un canile, sabato si sono incamminati per un giro in montagna nella zona degli alpeggi sopra Premana. Avrebbero dovuto rientrare entro sera, invece non sono più tornati.

Nonostante le condizioni meteo pessime, con pioggia battente e neve in quota, i soccorritori ieri li hanno cercati tutto il giorno. A terra si sono messi in marcia il Soccorso Alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone con i vigili del fuoco di Lecco, di Valmadrera e gli specialisti in interventi speleo-alpino-fluviali e in topografia di Milano.

Da Villa Guardia è decollata l’eliambulanza di Areu e da Venegono la Gdf della Sezione aerea di Varese a bordo del Volpe 501, l’ultratecnologico elicottero Aw169 con dispositivi da guerra elettronica, in grado di localizzare telefonini spenti. Nonostante il dispiegamento di uomini e mezzi è stata trovata solo la Kia Sportage di Marchesini.

"È come cercare un ago in un pagliaio, la zona è molto estesa", sospira Alessandro Spada, capostazione del Soccorso Alpino e speleologico di Valsassina e Valvarrone. Andrea non ha fornito indicazioni sull’itinerario pianificato e il suo cellulare risulta irraggiungibile. I soccorritori hanno proseguito le ricerche fino a sera, all’arrivo del buio sono dovuti rientrare alle basi. Ricominceranno oggi. Andrea è uno sportivo allenato e preparato ma è partito solo con un gilet e uno zainetto, senza l’equipaggiamento per affrontare due notti all’addiaccio.

Riportati a casa sani e salvi invece tre alpinisti bergamaschi di 28 e 29 anni sorpresi da una tormenta sulla cresta Segantini in Grignetta. Il Soccorso Alpino di Lecco e l’elisoccorso di Como hanno lavorato tutto il pomeriggio in condizioni proibitive per recuperarli.