Andrea Cabassi, cambiare vita si può: ecco come si fa

Lecco, 30 novembre 2023 – Basta, mollo tutto e cambio vita. Alzi la mano chi non l’ha pensato almeno una volta. C’è invece chi questa scelta tranchant ha avuto il coraggio di farla. E ora vive insegna agli altri come, passo dopo passo, creare le condizioni per fare un viaggio a lungo termine senza preoccuparti dei soldi e del lavoro.

Di questo è molto di più si parlerà questa sera con Andrea Cabassi, protagonista di una serata che si terrà a Lotto Cinque Coworking, di via Strecciola 5, a Malgrate. Fino a pochi anni fa Andrea Cabassi, parmense classe ‘75, era un affermato manager di una multinazionale nonostante dal 1998 dovesse convivere con una rettocolite ulcerosa, malattia autoimmune cronica intestinale catalogata tra le cosiddette “invalidità invisibili”.

Campanello d’allarme

Nel 2015, a 40 anni, con una carriera ben avviata e una vita che rientrava nei parametri di una felice normalità, però “non mi sentivo sereno, incastrato tra le aspettative sociali - studia, trova un lavoro, sposati, prolifica e tutto il resto - nonostante la malattia ho mollato tutto per salire su un aereo e seguire “quel che mi diceva la pancia”.

La prima tappa

Così Cabassi decide di trovarsi un nuovo impiego a Dubai, ben presto rivelatasi preludio alla vera, grande, metamorfosi interiore. È la prima tappa che lo porterà a ridefinirsi e a ridefinire la sua vita. Su quel primo cambiamento radicale scrive un libro: ”Permettimi d’insistere – Ho cambiato vita a 40 anni”.

La svolta

Dopo due anni capisce che anche quella non è la sua vera vita e così decide di licenziarsi e utilizzare buona parte dei risparmi di una vita per rincorrere il sogno di una vita: girare il mondo con lo zaino in spalla senza un biglietto di ritorno. Così nel 2018 gira in lungo e in largo l’America Latina su cui scriverà un secondo libro: “Non so se mi spiego”.

Il nuovo lavoro

Oggi Andrea vive in Portogallo insieme alla compagna e insegna come creare le condizioni per viaggiare per il mondo alla ricerca dei propri sogni.