Amici caduti sulla Grigna settentrionale "Ghianda e Bulo sempre con noi"

ALMÈ (Bergamo)

Il giorno dell’addio e del lutto cittadino. Si sono celebrati ieri mattina nella chiesa parrocchiale di Almè i funerali di Riccardo Farina, 39 anni, e Christian Cornago, 36 anni, i due amici alpinisti, entrambi bergamaschi, deceduti sabato scorso dopo essere precipitati da un canalone lungo la parete ovest della Grigna settentrionale, in provincia di Lecco. Tantissima la gente che ha preso parte alle esequie. I feretri sono stati accolti all’esterno della chiesa da alcuni striscioni: "Sarete sempre nei nostri cuori", "Ghianda e Bulo sempre con noi".

Presente anche un cartellone con un collage di fotografie che ritraggono i due alpinisti sorridenti, in montagna, seduti al tavolo con gli amici, insieme alle persone che hanno voluto loro bene. Le due bare di legno chiaro sono state posizionate sotto l’altare, circondate da cuscini di fiori bianchi. "I perchè che urlano nei nostri cuori non trovano umana risposta. Preghiamo perchè la Provvidenza che ha chiamato a sé Christian e Riccardo li accolga ora nel Regno dei cieli - ha sottolineato il parroco di Almè, don Pinuccio Leidi nella sua omelia -. È nella separazione che si capisce la forza dell’amore. Chi non crede dà la colpa al destino, alla fatalità. Chi invece crede vede il disegno di Dio. Ora Christian e Riccardo stanno facendo in cordata ritorno a Dio". Tra le lacrime, diversi amici hanno voluto leggere un pensiero dedicato ai due alpinisti scomparsi.

"Signore, tu vedi e provvedi, come ci hanno insegnato da piccoli. Scusaci, ma oggi noi fatichiamo a crederci. Lasciaci urlare, lasciaci piangere e sfogare", il messaggio di un amico.

Ad accompagnare l’uscita delle bare sul sagrato, le note di “Signore delle cime“, il canto che gli alpini dedicano ai loro compagni scomparsi. Una volta raggiunto l’esterno della chiesa parrocchiale, gli amici di Christian e Riccardo hanno acceso dei fumogeni rossi e gli altoparlanti hanno diffuso la canzone “Alleluja“ di Leonard Cohen. Prima che il corteo si avviasse verso il cimitero, è stato osservato un minuto di silenzio.

Michele Andreucci