Altra amputazione per padre Norberto

Padre Norberto Pozzi l’altro giorno è stato operato per la quarta volta. Il missionario lecchese carmelitano scalzo di 71 anni il 10 febbraio è saltato su una mina anticarro in Centrafrica. Lo hanno operato i chirurghi vascolari e ortopedici dell’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, dove il religioso è ricoverato da venerdì. Era stato già operato prima in Centrafrica e poi due volte in Uganda, dove gli era stato amputato il piede sinistro per scongiurare il rischio di una setticemia letale. "Un intervento lungo, per pulire e chiudere la ferita della gamba sinistra. – spiega padre Aurelio Gazzera, il superiore delegato dei carmelitani in Centrafrica, riferendosi all’ultima operazione, quella eseguita a Bologna -. L’intervento è andato bene, e continua il lungo cammino verso la guarigione". I chirurghi hanno dovuto procedere a un’ulteriore amputazione di parte della gamba per essere certi di debellare la necrosi dei tessuti molli e per per predisporre l’arto inferiore all’applicazione futura di una protesi artificiale. Con padre Norberto c’è anche suo fratello Claudio, che è un medico, e lo ha assistito anche a distanza.