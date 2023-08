Alluvione in Valcamonica La Provincia sale in regia: ricostruzione dopo i danni

Massima attenzione su Niardo e sui torrenti Re e Corbello, che solo due anni fa, esondando, hanno causato decine di milioni di euro di danni, parzialmente distrutto la linea ferroviaria, tornata ad operare dopo 12 mesi, danneggiato case ed esercizi commerciali oltre che lasciato all’esterno dei loro appartamenti diversi nuclei famigliari.

Dieci di essi non sono ancora potuti rientrare. Il presidente della Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini, ha creato un nuovo ufficio intersettoriale per la regimazione idraulica del torrente Re-Corbello, per la gestione delle funzioni assunte dall’ente in qualità di soggetto attuatore degli interventi urgenti in conseguenza agli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei territori di Ceto, Braone e Niardo nel luglio scorso. "La Provincia di Brescia – spiega Moraschini – a seguito della dichiarazione dello Stato di Emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, è stata indicata quale soggetto attuatore per una parte degli interventi inseriti nel Piano del Commissario per l’emergenza, Fabrizio Cristalli. La Provincia, negli anni, ha gestito un’intensa attività di coordinamento, sottoscrivendo una serie di accordi attuativi con i soggetti del territorio, di volta in volta coinvolti nelle programmazioni che si sono susseguite e ricoprendo il ruolo fondamentale di intermediazione tra il territorio e Regione Lombardia".

L’ente conterà sull’appoggio di varie professionalità. "La gestione degli interventi – continua il Consigliere delegato alla Protezione Civile, Alberto Bertagna – richiede il coinvolgimento di professionalità specifiche e diverse dell’Ente, sia finanziarie sia amministrative e tecniche, in stretta relazione con la referenza politica".

Milla Prandelli