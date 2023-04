Allontanato da casa dopo i maltrattamenti Busta paga più leggera

Non potrà più avvicinarsi alla casa in cui vivono moglie e figli, ma soprattutto il suo datore di lavoro ogni mese preleverà dalla sua busta paga 250 euro, per consegnarli alla donna. I carabinieri di Mariano Comense hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare, emessa nei confronti di un sessantenne di origina straniera, unica fonte di reddito del suo nucleo familiare, accusato di maltrattamenti in famiglia, consistiti soprattutto in insulti e denigrazioni continui alla moglie, a cui si rifiutava di dare soldi anche per provvedere al sostentamento quotidiano. Ora la donna riceverà un bonifico mensile dal datore di lavoro del marito.