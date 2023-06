Allevatore denunciato per procurato allarme, lupi inesistenti a Ramponio Verna

Raffaele Castellazzi, allevatore di Ramponio Verna, aveva raccontato di essere stato circondato e aggredito da tre lupi la sera del 22 maggio, mentre si trovava sopra l’Alpe di Ossuccio. Una vicenda che aveva scatenato un grosso allarme, facendo intervenire anche le associazioni di categoria che avevano invocato misure per contenere l’emergenza. Ma ora la Polizia Provinciale, all’esito di una serie di accertamenti anche genetici, ritiene infondato quel racconto, al punto da denunciare per procurato allarme l’allevatore. L’uomo aveva detto di essere stato avvicinato dagli animali, due dei quali "avevano circondato le capre – aveva detto – mentre il terzo mi ha azzannato i pantaloni, e poi la maglietta, alzandosi sulle zampe posteriori". Per verificare la sua versione, gli agenti della Polizia Provinciale hanno acquisito maglietta e pantaloni strappati dai morsi, mandandoli al laboratorio della Fondazione Edmund Munch del progetto LifeWolfAlps. Esperti che, dopo aver svolto analisi genetiche sui reperti, hanno escluso che ad aggredire l’allevatore fossero stati dei lupi. Ma già nei giorni scorsi, Regione Lombardia aveva divulgato un comunicato che escludeva la presenza di lupi in zona. A cui ora si aggiunge l’esito degli esami di laboratorio, inviato in Procura assieme a una notizia di reato che ipotizza il procurato allarme.